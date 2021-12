Brief KOZP aan gemeenteraad

ALTENA • Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft een oproep naar de gemeenteraad van Altena gestuurd, waarin wordt gevraagd te stoppen met het financieren en faciliteren van Zwarte Piet. Bijgaand heeft de actiegroep een motie opgesteld, waarin het college wordt verzocht om in 2022 de intochten niet langer te faciliteren, noch te financieren zolang Zwarte Piet onderdeel uitmaakt van de intochten. Tevens vraagt de motie dat de gemeente ‘alles op alles zet’ om intochtcomités, winkeliersverenigingen en andere organisatoren van Sinterklaas-festiviteiten over te laten stappen op een ‘inclusieve viering’, die ‘veilig’ zou zijn voor alle kinderen. De brief richt zich overigens niet specifiek op de situatie in de gemeente Altena.