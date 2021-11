Wethouders planten Bomen van Hoop

SLEEUWIJK/ALTENA • Op dinsdag 30 november plantte wethouder Roland van Vugt samen met raadslieden en Natuurinclusief Altena een Boom van Hoop aan de Notenlaan in Sleeuwijk. Op hetzelfde moment plantten de kernwethouders van Giessen/Rijswijk, Eethen en Andel samen met de dorpsraden een boom in elk van deze kernen. De bomen worden geplant ter nagedachtenis aan de dierbaren die we verloren in coronatijd en zijn een initiatief van de gemeenteraad.

Wethouder van Vugt is zich bewust van de invloed die corona heeft op de inwoners van Altena. “Corona heeft grote impact. Ook in Altena. Er is verlies en we voelen verdriet en onmacht. Als bomen in de herfst hun blad verliezen, weten we ook dat er weer een voorjaar komt waarin bomen bloeien. Dat is hoop. Die hoop wens ik iedereen toe, zeker in deze periode naar Kerst.”

Initiatief

Op 16 december 2020 opperde raadslid Anne-Wil Maris (Progressief Altena) tijdens een digitale vergadering het idee om naar aanleiding van de langdurige pandemie bomen te planten. Arno Bouman (CDA) en Otto van Breugel (CDA) vroegen het college in juni 2021 of het bereid was om ook in de dorpen van Altena gedenkplekken te realiseren, zoals op dat moment in diverse andere gemeenten gebeurde. Nu zijn de gedenkplekken dus een feit. “Het hoeft niet per se een boom te zijn. Het inrichten van een gedenkplek op een andere manier kan natuurlijk ook”, licht Van Vugt toe. “Het is helemaal afhankelijk van wat bewoners zelf willen.”

Verbinding

“Toen wij in een digitale raadsvergadering het idee opperden om Bomen van Hoop te planten, konden wij de gevolgen van de pandemie nog geheel niet overzien”, vertelt Anne-Wil Maris. “Corona laat niemands leven onberoerd. Er is veel verlies en onmacht, maar ook boosheid, onbegrip en een gebrek aan toekomstperspectief. De boom, een levend monument, verbindt de mensen.” Juist die verbinding vindt Maris zo belangrijk. “Bij een ramp zie je vaak dat mensen recht tegenover elkaar komen te staan en het is dan heel lastig om weer nader tot elkaar te komen. Ik hoop daarom echt dat deze boom, deze plek, mensen uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan.”

Op een later moment kunnen, in overleg met bewoners, ook in de overige kernen gedenktekens worden geplaatst.