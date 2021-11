Progressief Altena wil vuurwerkhotline voor overlast in Altena

ALTENA • Progressief Altena heeft in een brief de gemeente opgeroepen om, in overleg met de politie, een vuurwerkhotline open te stellen. De aanleiding hiervoor zijn de signalen die Progressief Altena de laatste dagen ontvangt van ‘regelmatig vuurwerkoverlast in Altena’.

‘Dit is erg vroeg en het gaat bovendien onder meer om zeer zwaar vuurwerk, vuurwerkbommen, die ’s avonds laat en ’s nachts worden afgestoken. Deze veroorzaken veel geluidshinder, maar ook angst bij (huis)dieren, en vernielingen’, schrijft Rieka Verbeek-Vos, raadslid voor Progressief Altena.

Het raadslid hoopt op een soortgelijke vuurwerkhotline in Altena, als het politieteam van de Langstraat hanteert. Hier kunnen inwoners gemakkelijk hun meldingen doen door middel van een appje of telefoontje naar een 06-nummer. Verbeek-Vos herinnert het college daarnaast aan een soortgelijke actie in Altena in 2019.

Progressief Altena vraagt het college daarom om na te gaan of een gelijke vuurwerkhotline voor Altena ook dit jaar mogelijk is. De hotline zal in dat geval minimaal tot en met 31 december bereikbaar moeten zijn.

Het politieteam van de Langstraat heeft al bewezen dat een vuurwerkhotline een effectief middel kan zijn. Na een melding van een bewoner uit Loon op Zand, betrapten agenten deze week drie jonge mannen die bezig waren met het afsteken van zwaar vuurwerk. Achterin de auto troffen de agenten nog eens ruim zeven kilo professioneel vuurwerk aan. Het vuurwerk is in beslag genomen en tegen de mannen is een proces verbaal opgemaakt. Per persoon kunnen ze rekenen op een fikse boete.