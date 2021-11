Problemen door verkeer- en parkeersituatie bij sportpark De Roef

SLEEUWIJK • De verkeer- en parkeersituatie bij sportpark De Roef in Sleeuwijk zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. Dat stelt John Bakker, gemeenteraadslid van AltenaLokaal, na overleg met verschillende verenigingen. Bakker trekt daarom bij het college aan de bel.

“Voor de coronapandemie uitbrak ontstonden op zaterdagen als alle verenigingen hun activiteiten hebben regelmatig gevaarlijke situaties door het gebrek aan voldoende parkeergelegenheid”, stelt Bakker in een brief aan het college. “Dit leidde ertoe dat bezoekers van het sportpark de ingangen van de verschillende verenigingen blokkeren en/of dat de bewoners van de omliggende straten bij de verenigingen klaagden over ‘wild parkerende’ bezoekers.”

Nu de verenigingen hun activiteiten langzaamaan weer mogen ontplooien, vrezen zij en Bakker ervoor dat die situatie zich opnieuw voor gaat doen. Het raadslid van AltenaLokaal wil daarom onder andere van het college weten welke opties het op voorhand ziet om de geschetste situatie te verbeteren. Ook wil Bakker graag dat de gemeente in overleg treedt met de verenigingen op het Sleeuwijkse sportpark, om te samen tot een oplossing te komen.