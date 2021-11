Slootwater kleurt roze

RIJSWIJK • Langs de Lageweg kleurde een sloot afgelopen week roze. Dit bijzondere natuurverschijnsel wordt veroorzaakt door een bacterie in het water.

Wie vorige week langs het slootje reed en de ongebruikelijke kleur van het slootwater opmerkte, moet zich toch even twee keer in de ogen hebben gewreven. Het water in de sloot was echt roze. De bijzondere kleur van het water wordt veroorzaakt door de purperbacterie. Deze bacterie leeft net als de blauwalg in water.

Omstandigheden

De purperbacterie haalt voedingsstoffen uit de zwavelverbindingen in het slib op de bodem van de sloot. Maar dat betekent niet dat ieder water waar de purperbacterie in voorkomt, ook direct flamingo-roze kleurt. Daarvoor moeten de omstandigheden precies goed zijn. Zo moet het water kouder zijn dan vijftien graden, zodat de bacteriën zich explosief kunnen vermenigvuldigen.

“De factoren van weer, water en grond moeten precies goed zijn, dan kleuren ijzerbacteriën en goudalgen samen roze. Even dachten we aan het wassen van de bietenoogst, maar het is puur natuur en kan geen kwaad”, schrijft Waterschap Rivierenland over het natuurverschijnsel op haar Facebookpagina.

Na enkele dagen verdwijnt de kleur vanzelf en ook de sloot in Rijswijk heeft inmiddels zijn vertrouwde modderige kleur terug.