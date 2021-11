Provincie roept op om mee te praten

REGIO • In Brabant is veel te doen en te beleven. Dat willen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant richting de toekomst graag zo houden. Daarom is de provincie benieuwd naar wat inwoners belangrijk vinden.

Die informatie verzamelen ze door het gesprek aan te gaan via het online platform www.levendigbrabant2030.nl. Gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed: “We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. We maken ons hard voor het allerbeste culturele, sportieve, erfgoed en toeristisch-recreatieve klimaat van Nederland. Zo verhogen we de leefbaarheid en levendigheid van Brabant.”

Alle Brabanders kunnen meedoen en meepraten over de toekomst van Brabant. Via het online platform kunnen inwoners een bijdrage toevoegen. Dit kan een foto, video, tekening, tekst gedicht of TikTok zijn. “En vind je het moeilijk om zelf iets te bedenken? Reageer dan op onze stellingen en laat ons weten wat voor jou een levendig Brabant is. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk Brabanders een bijdrage doen op het platform”, vertelt Smeulders.

De provincie werkt toe naar een beleid dat start vanuit de samenleving, bewoners en hun behoeften. Een beleid dat meer verbindend is met de andere Brabantse opgaven en dat nog meer de ruimte biedt om gebiedsgericht in brede samenwerking mee te ontwikkelen. De input van het platform wordt onder meer gebruikt om bouwstenen voor het nieuwe beleidskader vast te stellen.