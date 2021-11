Wijkagenten Altena waarschuwen voor snus

REGIO • De wijkagenten van gemeente Altena waarschuwen voor het gebruik van snus. De agenten troffen het middel afgelopen week bij drie jongeren aan.

“Eén van deze jongeren werd ook plotseling erg ziek door het gebruik”, schrijven de wijkagenten op Instagram. “Bij een snus zit de tabak in een tablet of theezakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. Via bloedvaatjes in de bovenlip komt de nicotine in het bloed terecht. Net als met roken is de kans op verslaving groot”, leggen de agenten uit.

Snus mag in Nederland niet verkocht of verhandeld worden, omdat het erg schadelijk is voor de gezondheid. Snus wordt voornamelijk geproduceerd en geconsumeerd in Noorwegen en Zweden.