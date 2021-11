Van Vugt: ‘Wanneer mensen zich ingraven in het eigen gelijk, gaat onze samenleving kapot’

REGIO • Roland van Vugt voert volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart opnieuw de kieslijst van het CDA Altena aan. Tijdens een druk bezochte ledenvergadering begin november kreeg hij unaniem het vertrouwen. De belangrijkste reden voor Van Vugt om zich in te blijven zetten voor de gemeentepolitiek is, omdat er nog veel werk in Altena is dat afgerond moet worden.

De in Andel geboren en getogen Van Vugt zit goed op zijn plaats in de gemeentepolitiek van Altena. “Het mooiste aan de gemeentepolitiek is dat je heel dicht bij de mensen staat en dat je heel concreet met tastbare onderwerpen aan de slag kunt”, vertelt de leidsman van het CDA in Altena. “Je ziet dus direct wat het effect is van besluiten die in de gemeente worden genomen.”

Van Vugt zegt het ook fijn te vinden om veel contact te hebben met inwoners, ondernemers en verenigingen. “Zij komen regelmatig de gemeente tegen met bepaalde zaken. Het is mooi als je hen kan helpen. Dat geeft motivatie om op lokaal niveau actief te zijn.”

Polarisatie tegengaan

Van Vugt, deze raadsperiode wethouder in Altena, vindt het sowieso belangrijk om naar inwoners toe te gaan en doet dit vanaf de eerste dag van zijn aantreden. Enerzijds omdat op deze manier de toenemende tegenstellingen en verharding ingedamd kan worden, anderzijds omdat eventuele problemen of knelpunten zo echt zichtbaar worden.

“Je ziet dat bijvoorbeeld corona ervoor zorgt dat veel mensen tegenover elkaar komen te staan. Wanneer mensen zich ingraven in het eigen gelijk en elkaar niet meer vinden, gaat onze samenleving kapot. Wij weten één ding zeker, als we het niet met elkaar doen komen we niet verder. Polarisatie leidt maar naar één weg en dat is een doodlopende weg. Ik maak me er wel zorgen over dat dit ook in Altena steeds meer speelt. Daar zullen we de komende jaren hard aan moeten werken”, aldus Van Vugt.

Werk te doen

De lijsttrekker van het CDA besloot zichzelf opnieuw voor vier jaar verkiesbaar te stellen, omdat er nog veel werk in Altena afgemaakt moet worden. “Door de herindeling van de gemeente Altena hadden wij later verkiezingen dan andere gemeenten in Nederland. Dat betekent dat onze termijn slechts drie jaar duurde, in plaats van de gebruikelijke vier jaar. In drie jaar tijd kun je niet alles doen, ook omdat er drie oude gemeenten in elkaar geschoven moesten worden. Ondertussen kwam corona erbovenop. Ik wil nog wel vier jaar bijtekenen om wat in gang gezet is, verder te brengen.”

Onrust landelijk CDA

Het CDA heeft momenteel acht zetels in de gemeente Altena en is daarmee de grootste partij. Van Vugt hoopt dat er in maart 2022 opnieuw een goede verkiezingsuitslag voor het CDA volgt. De CDA-lijsttrekker is er niet bang voor dat de onrust binnen het landelijke CDA de partij in Altena zal opbreken. “Inwoners baseren hun keuze op hetgeen er lokaal gebeurt. Het zou ook heel raar zijn als het CDA Altena meer stemmen zou krijgen, wanneer de partij op landelijk niveau goed werk verricht. Ik vind dat een partij een uitslag zelf moet verdienen en daarom hoop ik ook dat inwoners een keuze maken op basis van de dingen die ze op lokaal niveau zien.” De lijsttrekker stelt dat er bij gemeenteraadsverkiezingen sowieso vaker voor specifieke personen dan voor partijen gekozen wordt.

“Mensen kijken denk ik vooral naar wat raadsleden de afgelopen vier jaar hebben gedaan. En of ze er waren toen de mensen ze nodig hadden. Ik zie namelijk ook dat veel partijen pas wakker worden als er verkiezingen aankomen en daarna weer inslapen tot de volgende verkiezingen”, stelt Van Vugt, die de zwevende kiezers wil overtuigen met ‘een eerlijk verhaal’. “Maar vooral ook met ons eigen verhaal, namelijk dat we met een verbindend bestuur dingen willen bereiken. Luisteren, denken en doen. In die volgorde. En samen!”