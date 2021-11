ChristenUnie Altena presenteert kieslijst

ALTENA • Op donderdag 18 november stelde de ChristenUnie Altena haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vast. De lijst zal worden aangevoerd door Anne Duizer uit Giessen.

Anne is sinds 2014 raadslid en zal voor de eerste keer de lokale lijst van de ChristenUnie aanvoeren. Anne neemt een ruime ervaring mee in ruimtelijke ordening en woningbouw, één van de belangrijke thema’s voor de komende raadsperiode. Op de plaatsen twee en drie staan Hennie Schermers uit Werkendam en Wijnand van der Hoeven uit Wijk en Aalburg. Hennie Schermers-van Elderen is één van de specialisten op het gebied van onderwijs en het sociale domein. Zeker met de dreigende bezuinigingen op sociaal domein valt daar nog veel te doen en te bereiken. Wijnand van der Hoeven zal zich de komende periode o.a. richten op onderwerpen als veiligheid, huisvesting van arbeidsmigranten en financieel beleid.

Kees Nieuwenhuizen uit Veen, Machiel Verdoorn uit Werkendam en Hermen Vreugdenhil uit Nieuwendijk zullen de plaatsen vier, vijf en zes innemen. Kees Nieuwenhuizen en Machiel Verdoorn brengen als oud-raadsleden een hoop politieke ervaring mee, net als Statenlid en voormalig wethouder Hermen Vreugdenhil. Op de plaatsen zeven t/m negen staan de kandidaten Caroline van Tilborg-Kant uit Rijswijk (7), Kars Hazelaar uit Sleeuwijk (8) en Rianne Dekker-Boelhouwers uit Almkerk (9).

ChristenUnie Altena zet zich blijvend in voor de jongeren in Altena, of het nu om woningbouw gaat of het bieden van een mooie veilige plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Daarom is zij verheugd om twee jonge kandidaten op plaats tien en elf te hebben: Bart Schutte (19 jaar) en Luuk Verhagen (20 jaar). Bart is jongerenwerker en zet zich via verschillende lokale jongereninitiatieven in voor de jeugd in Altena. Luuk is fractiemedewerker en burgerraadslid en wil de stem van jongeren in de gemeenteraad van Altena laten klinken.

Huidig raadslid Marjan van der Meij-Schouten heeft aangegeven komende periode niet beschikbaar te zijn voor een raadszetel en ziet daarom af van een plaats op de kieslijst. ChristenUnie Altena wil haar bedanken voor haar jarenlange inzet voor de fractie.