Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem afgelast

GORINCHEM • De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in de Evenementenhal in Gorinchem, die van 23 tot 25 november gehouden zouden worden, gaan niet door. Vanwege de huidige coronasituatie heeft de organisatie besloten om het evenement te verplaatsen.

Hoewel het er in eerste instantie op leek dat de vakbeurs met gewijzigde openingstijden wel zou plaatsvinden is er toch besloten om deze voor 2021 te annuleren. Tijdens de persconferentie op 12 november heeft de overheid expliciet toestemming gegeven aan doorstroomlocaties om grote zakelijke evenementen, zoals RMV Gorinchem, te mogen organiseren. Echter door de actuele oplopende coronabesmettingen was er de wens onder exposanten en bezoekers om de beurs te verplaatsen. Dit heeft de organisatie doen besluiten om de beurs met een jaar op te schuiven.

De Rundvee & Mechanisatie Vakdagen staan nu gepland voor 22, 23 en 24 november 2022.