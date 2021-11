Beatrixziekenhuis schaalt reguliere zorg opnieuw af door toestroom coronapatiënten

REGIO • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem moet opnieuw de reguliere zorg afschalen. Hiermee maakt het ziekenhuis personeel vrij om extra zorg te verlenen aan het groeiende aantal coronapatiënten. Alle acute en kritieke zorg zal nog wel doorgang vinden.

“Zorg wordt alleen uitgesteld wanneer dit geen directe gezondheidsrisico voor de patiënt met zich meebrengt”, meldt het ziekenhuis. Patiënten van wie de afspraak wordt verzet, zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld. “Als we een operatie of ingreep moeten verzetten, dan nemen we telefonisch contact op met de patiënt. Patiënten hoeven dus zelf geen actie te ondernemen. Patiënten die niets horen, kunnen er dus op rekenen dat hun afspraak doorgaat zoals gepland.”

Het Beatrixziekenhuis meldt dat artsen een weloverwogen medisch verantwoorde keuze maken over welke zorg kan worden uitgesteld. “Dit gaat alleen om behandelingen die op een veilige manier uitgesteld kunnen worden. Alle acute zorg en kritieke zorg, zoals bijvoorbeeld zorg voor patiënten met kanker en verloskundige zorg, gaat door.”

Het ziekenhuis vraagt patiënten indien mogelijk alleen naar hun afspraak te komen, zonder begeleiding. “Daarmee voorkomen we drukte en is het makkelijker om afstand te houden.”