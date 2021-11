Helft peuters in Altena bezoekt tandarts niet regelmatig

REGIO • Uit onderzoek van Independer, dat eigen gegevens in combinatie met data van Vektis analyseerde, blijkt dat ouders hun jonge kinderen steeds minder vaak meenemen naar de tandarts. Meer dan de helft (55,6%) van de kinderen van 2 en 3 jaar oud ging in 2019 niet naar de tandarts.

En dat terwijl het advies is om vanaf die leeftijd de tanden twee keer per jaar te laten controleren. Vanaf deze leeftijd moeten de melktanden worden gepoetst en onderhouden. In Altena ging 51% van de kinderen van 2 en 3 jaar in 2019 niet voor een periodieke controle naar de tandarts. Meer dan de helft van de peuters uit Altena komt dus niet geregeld bij de tandarts.

Gratis naar de tandarts

“Ik vind dit percentage best schokkend”, vertelt tandarts Nienke Blom van tandartsenpraktijk Woudrichem. “Ik heb ook het gevoel dat dit percentage bij ons lager ligt. Zodra ik hoor van een zwangerschap, dan blijf ik het in de gaten houden. Als ik dan uitreken dat een kind de leeftijd heeft waarop het eerste tandje doorkomt, dan vraag ik ernaar en dan benoem ik ook dat het belangrijk is dat ze met 2 of 2,5 jaar ook met het kind op controle komen. Ik zeg er ook altijd bij dat het door de verzekeraar volledig vergoed wordt en dat de tandarts voor kinderen tot 18 jaar gewoon in het basispakket zit. Veel ouders weten dat niet. Dat je zelf niet komt, is je eigen keuze, maar kom in ieder geval met je kind.”

Gaatjes

In de tandartspraktijk in Wijk en Aalburg lijkt het percentage wel overeen te komen met wat ze in de praktijk zien. “We weten natuurlijk niet welk percentage er niet komt, maar ik vind het wel opvallend dat kinderen hier soms pas met vier of vijf jaar naar de tandarts komen”, vertelt een assistente. “Soms blijkt bij het eerste bezoek dat ze dan al meerdere gaatjes hebben. We raden onze patiënten daarom altijd aan om de kinderen al rond de 2,5 jaar mee te nemen naar de tandarts. Maar misschien dat het consultatiebureau hierin ook wel actiever zou kunnen doorverwijzen.”

Nienke Blom is het daarmee eens. “Het consultatiebureau zou dat met de ouders moeten bespreken. Ik weet dat dit in mijn eigen geval niet genoemd is. Maar misschien komt dat omdat ze weten dat ik tandarts ben. Verzekeraars zouden daarin trouwens ook wel iets kunnen betekenen. Als zij zien dat er bij een kind van drie of vier geen rekeningen van een tandarts binnenkomen, dan zouden ze ook een brief kunnen sturen om mensen te informeren dat de tandarts voor deze leeftijd gewoon gratis is. Dat doen ze namelijk soms wel als een kind op een ‘beugelleeftijd’ komt en dan een aanvullende verzekering zou moeten afsluiten.”