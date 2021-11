Bezoek gemeenteraad aan Werkendam uitgesteld

WERKENDAM • Het bezoek van de gemeenteraad aan Werkendam op 30 november gaat niet door. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het bezoek, nu uitgesteld naar 18 januari 2022. De griffie neemt contact op met inwoners uit Werkendam die zich hadden aangemeld voor de Inloop. Zij kunnen hun bijdrage ‘bewaren’ voor 18 januari of op 30 november gebruik maken van de Inloop in het gemeentehuis (fysiek of online).

De Inloop en Altenaronde van 30 november, die ook zouden plaatsvinden in dorpshuis Het Vlechtwerk in Werkendam, worden nu gehouden in het gemeentehuis. De Inloop is van 19.00 tot 19.30 uur. De Altenarondes beginnen om 19.30 uur. Zodra de agenda’s zijn vastgesteld staan deze op https://altena.raadsinformatie.nl.



Aangepaste vergaderwijze gemeenteraad

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen houdt de raad de komende Altenarondes, Altenatafels en raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Om te kunnen voldoen aan de anderhalvemeter-regel kunnen per vergaderronde een beperkt aantal raadsleden deelnemen. De vergaderingen vinden plaats zonder publiek, maar zijn wel live te volgen via de livestream. Kijk op de eerdergenoemde website voor het actuele vergaderoverzicht.