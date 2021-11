Kunst & Vriendschap huldigt jubilarissen

RIJSWIJK • Muziekvereniging Kunst & Vriendschap uit Rijswijk heeft op vrijdag 12 november tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vier jubilarissen gehuldigd.

Voorzitter Aline Nederveen is sinds 25 jaar lid van de vereniging, Chris de Heus 12,5 jaar, Mary Schouten is maar liefst 40 jaar lid en Merel Barendrecht staat al 12,5 jaar in de ledenadministratie. De jubilarissen werden tijdens de ledenvergadering in het zonnetje gezet en vierden de mijlpalen met de aanwezige leden.