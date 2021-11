‘Weg met dat suffige imago’

ALMKERK • Muziekvereniging Nooit Gedacht in Almkerk bestaat in 2023 maar liefst 125 jaar. Dat is met recht een respectabele leeftijd te noemen. Het muziekgezelschap is op papier nog altijd een fanfarekorps en fanfarekorpsen hebben een wat suffig imago. Vraag een willekeurige voorbijganger waar hij aan denkt bij een fanfarekorps en ‘klassieke muziek’ zal een veelgehoord antwoord zijn. En dat is jammer. Nooit Gedacht wil graag laten zien dat van dit suffige imago al lang geen sprake meer is en dat ook deze muziekvereniging wel degelijk met haar tijd meegaat.

Natuurlijk is er ook bij het muziekgezelschap in Almkerk ruimte voor klassieke muziek. Maar het is zeker niet het enige dat ze spelen. Er is ook volop ruimte om muziek te maken die bij deze tijd hoort. Populaire muziek, die er ook lekker bij de jeugd ingaat. Dat mag iets van ABBA zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook best op een bigband-achtige wijze gebeuren. Wat dat betreft staat de muziekvereniging overal voor open.

Frisse start

Om ook in de toekomst met haar tijd mee te kunnen blijven gaan, willen ze in Almkerk na alle coronaperikelen een frisse start maken. Hierbij hoort ook de zoektocht naar jeugdig elan - én volwassenen - die het muziek maken onder de knie willen krijgen.

Anjo Verheij en Myrthe van Dalen zijn twee leden van de jeugdmuziekcommissie en zij willen vooral de jeugd van Almkerk enthousiasmeren om muziek te komen maken. “We willen dat de jeugd niet alleen naar de voetbal gaat, maar ook eens een stap maakt richting het maken van muziek bij ons”, stelt Anjo, die zelf vanaf haar achtste ‘op de muziek’ zit. De jeugd moet dus meer de cultuurkant op als het aan Anjo ligt. “Er is best jeugd die dat zou willen, maar zoals iemand eens zei: ‘ik vind het moeilijk om tegen mijn vrienden te zeggen dat ik in de fanfare speel’. Van dat imago moeten we af.”

Muziek met een glimlach

Bij Nooit Gedacht trekken ze dan ook alle registers open om de jeugd - maar zeker ook de volwassenen - te lokken. Er zijn heel wat disciplines binnen de muziekvereniging waar een toekomstig muzikant zijn of haar in ei kwijt kan.

“We hebben een senioren slagwerkgroep en een junioren slagwerkgroep. We starten weer blazerklassen voor junioren en senioren. We hebben in Neil van der Drift een enthousiaste dirigent en in Koen Ross, die een heel nieuwe blazersklasmethode heeft ontwikkeld, een evenzo enthousiaste muziekleraar. Neil en Koen zorgen ervoor dat we veel plezier hebben met elkaar. We hebben zelfs een nieuwe slogan bedacht: ‘Muziek met een glimlach’. We proberen het echt zo aantrekkelijk mogelijk te maken”, doet Myrthe, die zelf kornet als instrument bespeelt, haar woordje.

“Maar je moet wel een doorzettersmentaliteit hebben om als muzikant te kunnen slagen”, vult Anjo glimlachend aan.

Instrument in bruikleen

Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur maken de leden van Nooit Gedacht in het eigen clubgebouw naast ‘t Verlaat muziek. “Iedereen is van harte welkom om kennis met ons te maken. Zelfs al kun je technisch geen noot spelen. En om 20.45 uur is er altijd koffie”, spoort Myrthe aan.

Om de aspirant musici over de drempel te trekken, is het mogelijk om drie gratis proeflessen te volgen. Wie daar interesse in heeft, krijgt een muziekinstrument in bruikleen. “Van onze muziekleraar leer je de eerste beginselen. En er kan het hele jaar door ingestapt worden”, vertelt Anjo. De instrumenten waar men uit kan kiezen, zijn de saxofoon, trompet, bugel, trombone, bariton en het slagwerk.

Nooit Gedacht probeert op allerlei manieren aan de weg te timmeren. Een kleine greep (data onder voorbehoud): de vereniging speelt op zaterdag 4 december sinterklaasmuziek, geeft op zondag 12 december muzikale medewerking bij een adventsdienst en op donderdag 6 januari is er een muzikale vossenjacht. De blazersklas voor volwassenen begint op 13 januari en op 12 februari staat er een jeugdmuziekdag op de rol.

Mensen die het leuk lijkt om proeflessen te volgen, kunnen zich hiervoor aanmelden bij de muziekvereniging via telefoonnummer 06-41098140. Mailen kan ook: secretariaat@nooitgedachtalmkerk.nl.