Lespakket AAN in Altena van start

REGIO • De (meeste) basisscholen in Altena besteden de komende weken extra aandacht aan goede zichtbaarheid in het verkeer onder de noemer ‘AAN in Altena’. Goede fietsverlichting speelt een grote rol nu kinderen weer meer in het donker onderweg zijn.

De gemeente Altena biedt samen met elf lokale fietsenmakers een lespakket aan. Ook kunnen kinderen hun fietsverlichting bij deze fietsenmakers gratis laten controleren. Door heel de gemeente worden fietsers erop geattendeerd hun verlichting aan te zetten. Zo hangen er posters en zijn er sjablonen gespoten op fietspaden en wegen.

Wethouder Hans Tanis trapte de actie voor goede fietsverlichting maandagmorgen af door in Almkerk een sjabloon op de weg van een veelgebruikte fietsroute te spuiten. Hans Tanis: “Goede zichtbaarheid is in het verkeer van levensbelang. Zorg voor goede verlichting en zet je verlichting aan. Dit is veilig voor jou als fietser en voor andere weggebruikers.”

In het lespakket leren kinderen begrijpen waarom het belangrijk is dat zij hun licht aandoen. Naast het ‘doen’ is er ook aandacht voor de soort verlichting. Vaste verlichting geeft vaak meer licht dan losse lampjes. Een stevige lichtstraal is veiliger. Je bent beter zichtbaar voor andere weggebruikers. En je kunt door goed zicht op de weg beter reageren op obstakels. Kinderen van scholen met het Brabants Verkeersveiligheids- Label (BVL) doen mee met de verlichtingsactie. Dit zijn er in Altena 26 van de in totaal 29 basisscholen.