Opening expositie 600 jaar Sint Elisabethsvloed

Werkendam • Het is op 18 november precies 600 jaar geleden dat de St. Elisabethsvloed plaats vond. Een woeste storm breekt ’s nachts de dijken en veroorzaakt een van de ergste overstromingen uit de vaderlandse geschiedenis. Mensen sterven, dorpen verdrinken, de Biesbosch wordt gevormd.

Een ramp van 600 jaar geleden, maar actueler dan ooit. Hoe houden we onze voeten droog? Wat hebben we geleerd van toen? Het zijn de vragen die centraal staan in de tentoonstelling die vanaf 19 november te zien is in het Biesboschmuseum. Samen met Rijkswaterstaat en het Hoogwaterbeschermingsprogramma blikken we terug op de historie maar staan we ook stil bij hoogwaterveiligheid in heden en toekomst, met dilemma’s die daarbij meespelen, zoals het veranderende klimaat. Wat hebben we geleerd van toen?

Wegens de coronamaatregelen moet de feestelijke opening helaas verplaatst worden naar een nader te bepalen moment. Vanaf 19 november is de tentoonstelling al wel geopend voor het publiek. Op zaterdag 20 en zondag 21 november wordt er ieder heel uur een spannend verhaal over de Elisabethsvloed verteld door Nico van Lent.

Ook voor de kinderen van 7 tot 12 jaar is er een speciaal programma. In het museum kunnen zij een speciale vloedspeurtocht doen. Ze kunnen ook het zolderspel spelen. Wat nemen ze eigenlijk mee naar zolder als er hoog water aankomt? In een grote waterbak kunnen ze bovendien zelf een overstroming maken en zien wat er gebeurt als de stad of het dorp waarin ze wonen onder water dreigt te lopen.

Meer informatie over de tentoonstelling op biesboschmuseumeiland.nl.