VVD heeft zorgen over veiligheid groene boa’s

REGIO • VVD Altena maakt zich zorgen over de veiligheid van de ‘groene boa’s’. Deze boa’s beschermen ons buitengebied tegen criminaliteit. Slechts uitgerust met pepperspray is de effectiviteit van de boa’s beperkt, doordat zij regelmatig lange tijd moeten wachten op versterking door de politie. VVD Altena heeft burgemeester Egbert Lichtenberg daarom vragen gesteld over dit onderwerp.

Op 5 november 2021 bezocht Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen de gemeente Altena. Het bezoek stond in het teken van veiligheid in het buitengebied. Ze sprak daarover met enkele boa’s van Brabants Landschap en de Omgevingsdienst. Deze zogenaamde ‘groene boa’s’ maken zich zorgen over hun veiligheid. Ze worden regelmatig geconfronteerd met harde criminaliteit op afgelegen plekken in het buitengebied. Ter verdediging zijn zij vaak hoogstens uitgerust met een wapenstok en pepperspray, terwijl criminelen zichzelf steeds vaker bewapenen met vuurwapens. Een oneerlijke strijd. Boa’s kunnen daardoor niet altijd effectief optreden naar aanleiding van meldingen. Ze moeten regelmatig wachten op versterking van de politie.

“Wij vinden bestrijding van criminaliteit belangrijk, maar willen ook dat de bestrijders veilig kunnen werken. Wij zijn er ons van bewust dat de uitrusting van boa’s primair een taak is van de werkgever van deze boa’s. U bent echter verantwoordelijk voor de lokale openbare orde en uw mening heeft invloed”, schrijft de VVD in een brief aan de burgemeester. “De gemeente heeft zelf ook boa’s in dienst. Hoewel deze ‘blauwe boa’s’ doorgaans niet midden in de nacht worden geconfronteerd met drugscriminelen, komen deze boa’s ook in gevaarlijke situaties terecht. Wij vragen ons daarom af hoe hun veiligheid is geborgd.”

De VVD wil onder meer van de burgemeester weten wat de gemeente Altena doet tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied en of het actieplan ondermijning toeziet op deze vaak heimelijke vorm van criminaliteit in het buitengebied, of dat het plan zich beperkt tot criminaliteit in de kernen zelf. Daarnaast wil de VVD weten of de burgemeester bereid is om hierover het gesprek aan te gaan met de werkgever van deze boa’s en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.