Start boostervaccinaties in West-Brabant en Zuid-Holland Zuid

REGIO • Alle GGD’en bereiden zich voor om op vrijdag 19 november te starten met de boostervaccinaties. Mensen die zijn geboren voor- of in 1931 kunnen, zodra zij een uitnodigingsbrief hebben ontvangen, vanaf donderdag 18 november een afspraak maken via de landelijke online afsprakentool voor een vaccinatie op een GGD-locatie.

GGD West-Brabant geeft het startschot voor de boostercampagne op vrijdag 19 november op locatie Breda International Airport (BIA). Daarna volgt op maandag 22 november locatie Breepark. Wanneer GGD Zuid-Holland Zuid precies start met de eerste boosterprikken in Gorinchem en Dordrecht, is op dit moment nog onduidelijk.

Procedure

De procedure verloopt gelijk aan vorige keer: mensen komen met hun uitnodigingsbrief naar de vaccinatielocatie, worden gecheckt op identiteit en vervolgens gevaccineerd. Ook wachten zij weer een kwartier ter observatie.

Afsprakentool

Via de landelijke online afsprakentool maken mensen een afspraak voor het halen van de boostervaccinatie. Goed om te weten is dat dit landelijke portaal vanaf 18 november niet meer gebruikt kan worden voor het maken van afspraken voor een eerste of tweede prik en ook niet door mensen met een afweerstoornis die een afspraak willen maken voor een derde prik. Voor het maken van deze afspraken bellen mensen naar het landelijke afsprakennummer (0800 - 7070) of bezoeken de vaccinatielocatie op vrije inloop.

Voor de boostervaccinatie wordt gebruik gemaakt van een mRNA vaccin: Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als eerste en tweede prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.



Waarom start de overheid met een boostercampagne?

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen covid-19 te versterken. De website van GGD GHOR geeft informatie en details over de boostervaccinatie. Ook op de website van het RIVM staat veel informatie en veel gestelde vragen over de boostervaccinatie.