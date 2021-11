Watersnoodmuseum blij met couveuse

DUSSEN/OUWERKERK• Francien van Helden uit Dussen heeft haar babycouveuse van het rampenfonds aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk geschonken. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Oral History Dag in het museum.

Francien van Helden heeft veel spullen voor moeder en kind verzameld die gebruikt werden rondom de geboorte. Via haar opleiding tot kraamverzorgster en haar werkervaring deed ze veel kennis op van de gebruiken rondom de kraamtijd. Ze toont haar collectie kraamspullen in haar ‘Kijkkraam’ in Dussen. Ook geeft ze regelmatig lezingen waarin ze vertelt over haar ervaringen als baakster en gaat ze in op de historie van de zorg voor moeder en kind.

Zo kwam ook de couveuse van het rampenfonds in haar bezit. “Ik hield een keer een bakerpraatje in Wijkestein en toen vertelde iemand bij de dagopvang dat ze wijkverpleegster was geweest tijdens de watersnoodramp en dat ze een couveuse van het rampenfonds had. Vlak voor de lezing had ze deze echter weggedaan en aan de kerk in Bruchem gegeven voor de jaarlijkse rommelmarkt. Omdat ik die couveuse toch wel graag wilde hebben, heb ik daarna diverse mensen gebeld om te achterhalen waar die was gebleven. Het bleek dat hij nog in de opslagschuur van de kerk in Bruchem stond en daar ben ik toen gaan kijken. Daar stond hij nog. Ik heb er nog vijftig euro voor betaald en hem mee naar huis genomen.”

Wie lag er in 1953 in de couveuse?

Zo kwam de couveuse zo’n vijf jaar geleden terecht in de ‘Kijkkraam’ van Francien. Met heet water kon de mobiele couveuse op temperatuur gehouden worden. Naspeuringen wie in 1953 na de watersnoodramp in de couveuse had gelegen, liepen op niets uit. “Ik wist niet meer hoe die mevrouw van de dagopvang in Wijkestein heette, om dat na te vragen.”

Omdat op de couveuse voorop een plaatje zat, wist Francien dat hij echt geschonken was door het rampenfonds. Na een aantal jaren bedacht ze dan ook dat ze hem beter weg kon schenken. Zo kwam ze uit bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. “Via een stagiaire heb ik contact gelegd met het museum en ze vroegen me een foto op te sturen. Het bleek dat ze daar geen enkele couveuse hadden van het rampenfonds.

Ik had zelf ook al op internet gezocht, maar kon een zelfde soort couveuse ook niet terugvinden. Het zou misschien nog mooi zijn om uit te zoeken uit welk land de couveuse is geschonken.” Met de schenking aan het Watersnoodmuseum is de verzameling van Francien iets kleiner geworden. “Ik vind het fijn dat hij daar staat. Ik heb hem samen met mijn man naar het museum gebracht. Eigenlijk zou hij vorig jaar al tijdens de Oral History Dag worden geschonken, maar deze ging vanwege corona niet door.“

Gaat ze nu nog meer spullen van haar kraamverzameling opruimen? “Voorlopig ga ik zeker niet meer wegdoen uit mijn collectie, maar je weet natuurlijk nooit wat je kinderen later met je collectie doen.”

In de wieg gelegd

Momenteel toont Francien een deel van haar kraamspullen in Museum het Voorhuis in Bleskensgraaf in de tentoonstelling ‘In de wieg gelegd’. Naast allerlei gebruiksvoorwerpen en babykleertjes toont het museum ook een fraaie collectie doopjurken en enkele oude doopmutsjes. Er liggen geboortekaartjes in het museum uit de Alblasserwaard ter inzage, een kraamalbum van kraamverzorgster Annie Brouwer uit Molenaarsgraaf en een schrift van baker Mol uit Molenaarsgraaf met aantekeningen bij wie ze gebakerd heeft, hoeveel dagen en de kosten.

Francien van Helden vertelt tijdens de tentoonstelling ‘In de wieg gelegd’ in Museum Het Voorhuis ook over haar persoonlijke ervaringen als kraamverzorgster. Tijdens de openstellingen van zaterdag 11 december en dinsdag 11 januari 2022 zal Francien, in bakerkleding, anekdotes vertellen en vragen beantwoorden over de zorg voor moeder en kind in vroeger tijden. Het adres van Museum Het Voorhuis is Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf.

Wie een keer een bezoek wil brengen aan de Kijkkraam in Dussen, een lezing wil bijwonen of meer weet over de couveuse van het rampenfonds kan contact opnemen met Francien van Helden via 0183-402037.