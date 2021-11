Feest op de klipper in Woudrichem

WOUDRICHEM • Op maandag 15 november bracht burgemeester Egbert Lichtenberg een felicitatiebezoek aan de heer en mevrouw Persoon-Disselen. Zij vierden vandaag hun zestigste huwelijksjubileum.

Het stel leerde elkaar 62 jaar geleden kennen in het Haagse Loosduinen, waar ze naast elkaar kwamen wonen. “Ik zag haar en toen wist ik het gelijk. Ze deed de modevakschool en die petticoat sprak me wel aan”, vertelt meneer Persoon met een blos op zijn wangen. “In de vriendengroep wilden ze het allemaal wel bij haar proberen. Maar ik probeerde het niet, ik ging er vol voor”, vertelt hij trots.

“Hij deed het veel slimmer, want hij probeerde het via mijn broer. We gingen uiteindelijk samen naar een lachfilm en daar sprong de vonk over”, vult mevrouw lachend aan. “We waren helemaal verliefd en dat is ook nooit meer overgegaan.”

Binnenvaart

Veel tijd om van elkaar te genieten had het stel in het begin niet. “Hij zat op de binnenvaart en was soms zes weken van huis”, blikt mevrouw terug op de verkeringstijd. “Na het huwelijk ben ik wel met hem mee gaan varen, maar toen de kinderen naar school moesten, kochten we een woonwagen in Loosduinen. Mijn man stopte toen als schipper en werkte op de wal bij het ministerie van Financiën.”

Tweede Kamer

Via een functie in de continudienst, werd meneer uiteindelijk zaalbode in de Tweede Kamer. Daar heeft het gezin bijzondere herinneringen aan. “Dan zagen we hem op televisie zijn kleingeld tellen of probeerde hij nootjes met zijn mond te vangen. En op Prinsjesdag waren we er ook altijd bij’, vertelt een van de dochters vol trots.

Het echtpaar besloot uiteindelijk toch weer permanent op het water te gaan wonen. Eerst in Gouda, maar toen de havenmeester in Woudrichem hulp zocht, voeren ze hun klipper, die aan de binnenkant betimmerd is met hout uit de oude Tweede Kamer, naar de haven van Woudrichem. Daar ligt de boot nu al twaalf jaar op dezelfde plek.