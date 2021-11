Sinterklaas in Altena

REGIO • Ondanks de nieuwste coronamaatregelen die afgelopen vrijdag werden aangekondigd, lukte het de sinterklaascomités in de regio toch om de intochten zo te organiseren, dat ze doorgang konden vinden.

Afgelopen weekend kwam de Sint aan in Dussen, Eethen, Giessen/Rijswijk, Nieuwendijk, Veen en Werkendam.

Dussen

Op de versierde binnenplaats van Kasteel Dussen werd Sinterklaas hartelijk ontvangen. Hij vertelde dat hij die mooie plek vorig jaar zó had gemist en daarom meteen een plaatsje had vrij gemaakt in zijn drukke agenda om naar het kasteel te gaan.

Na afloop moest Sint nog wel iets kwijt. Het was iets waar hij wel een beetje verdrietig over was en daarom mocht Piet de boodschap overbrengen: Sint kan dit jaar niet komen logeren in het kasteel van Dussen. Hij slaapt dit jaar in zijn eigen ledikant. De logeerpartij die gepland stond op 20 november gaat daarom niet door.

Eethen

Om 14.00 uur arriveerde Sinterklaas bij kindcentrum De Bogert. Vanaf daar vertrok hij naar Dorpshuis Teratina om er met de kinderen een gezellige middag van te maken.

Giessen/Rijswijk

Op het vernieuwde Parelplein wachtte de Sint afgelopen zaterdag een warm onthaal. Enorm veel kinderen wilden een glimp van de goedheiligman opvangen en meelopen in de lampionnenoptocht. In het Brabantse Land vond aansluitend een pietendisco plaats.

Nieuwendijk

Na overleg met de gemeente heeft Stichting Sint Nicolaasintocht Nieuwendijk besloten de intocht niet met een rondrit door het dorp te kunnen organiseren. In plaats daarvan was er tussen 17.00 uur en 18.00 uur een heus defilé. Sinterklaas stond samen met zijn Pieten voor Dorpshuis Tavenu, zodat de kinderen naar hen konden zwaaien.

Veen

In Veen had Sinterklaas zijn Pieten op pad gestuurd om bij alle kinderen langs te gaan om de tekeningen voor hem op te halen en iets lekkers af te geven. Ouders konden vooraf aan Oranjevereniging Prinses Margriet laten weten dat ze bezoek wilden ontvangen.

Werkendam

In Werkendam kwam de Sint aan zoals we dat van hem gewend zijn: met de boot. Om te vieren dat Sinterklaas veilig voet aan wal heeft gezet, werd de middag afgesloten met een spetterende vuurwerkshow.

Ook komend weekend en een weekend later zijn er in de kernen van Altena nog verschillende activiteiten rondom de goedheiligman.