Gouden Award voor Oerlemans Plastics

ANTWERPEN/GIESSEN • Woensdagavond 11 november presenteerde de jubilerende brancheorganisatie EFTA Benelux haar vijfde uitreiking van de EFTA Benelux Awards in het plaatselijke Hilton hotel. Tijdens dit evenement worden kwalitatieve producties uit de flexografische industrie getoetst.

In aflopende volgorde ontvingen de beste inzendingen qua drukwerk waardering met Gouden, Zilveren en Bronzen Awards en met Eervolle vermeldingen. Oerlemans Plastics uit Giessen kreeg de eer het beste overall drukresultaat (Best of Show) te hebben ingebracht met bedrukte diepvriesfolie van een bekend Zweeds meubelwarenhuis.



Zusterbedrijf Flexpak pakt zilver

Het flexoprint drukwerk haalde al in de categorie Medium het goud, wat opmerkelijk was. Dit jaar waren met name in deze categorie de meeste inzendingen voor de vakprijs. Flexpak uit Geldermalsen viel ook in de prijzen. Het zusterbedrijf van Oerlemans Plastics greep het zilver in de categorie ‘Flexoprint op gelamineerde folie’ met de versverpakking van het broodje bapao kip. Deze verpakking wordt gebruikt voor het huismerk van een grote, Brabantse supermarktformule.

Directeur Johan Kranenbroek van Oerlemans Plastics is verrast én trots op de behaalde resultaten. “In deze branche hebben we te maken met maar liefst 140 inzendingen. Om dan na de finale huiswaarts te keren met de hoofdprijs, daar word je stil van. Veel flexodrukbedrijven hebben een afgewogen drukwerkselectie gemaakt van modellen om mee te dingen naar de felbegeerde Awards. Het resultaat is geweldig voor onze vakmensen: drie prijzen, waaronder de hoofdprijs van de EFTA Awards in de Benelux”, aldus Kranenbroek.

Duurzame verpakkingen

De Oerlemans Packaging Group, het moederbedrijf van Oerlemans Plastics en Flexpak, investeert al decennia in verduurzaming van haar productaanbod. Het familiebedrijf produceert klant specifieke, flexibele verpakkingen en folies van hoge kwaliteit. Nieuwe verpakkingsconcepten worden voortdurend ontwikkeld via extrusie, flexodruk en conversie op acht locaties in Nederland. De producent bestaat uit zes dochterondernemingen die gezamenlijk een breed scala aan verpakkings- en folie producten aanleveren.