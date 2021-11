Kledinginzamelingsactie op de Bolderik

HANK • Op Basisschool de Bolderik in Hank is een grote kledinginzamelingsactie gehouden in het kader van duurzaamheid. Er belandt namelijk nog ontzettend veel textiel in het restafval.

Kinderen, ouders en andere buurtbewoners hebben hun zakken textiel ingeleverd op school. Deze kleding krijgt voor een groot gedeelte een tweede leven. De school kreeg voor elke ingeleverde kilo een bijdrage van €0,25 van Second Life Textile. Van de kleding die Second Life Textile inzamelt, wordt na het sorteerproces ongeveer zestig procent als tweedehands kleding verkocht in ontwikkelingslanden, voornamelijk in landen in Afrika en Oost-Europa. Twintig procent is geschikt om er poetsdoeken van te maken en dertien procent wordt ingezet als grondstof voor isolatiemateriaal of vulling voor autostoe­len. De resterende zeven procent gaat naar afvalenergiecentrales en wordt verbrand.

Goede doelen

In totaal werd er door de Bolderik 951 kilogram opgehaald en werd er dus een bedrag van €237,75 bij elkaar gespaard. Op de Bolderik is de schoolraad op zoek gegaan naar goede doelen om dit bedrag aan te kunnen doneren. De leerlingen hebben besloten het geld te doneren aan dierenambulance Altena en aan Stichting Sosijn. Stichting Sosijn is een kleinschalige, huiselijke begeleiding voor kinderen uit het speciaal basisonderwijs, ODC of MKD en is gevestigd in Dussen.

De twee cheques zijn door de schoolraad overhandigd op donderdag 11 november. Dierenambulance Altena kwam op school langs om de cheque in ontvangst te nemen. Alle kinderen mochten een kijkje nemen in de ambulance. Daarna is de schoolraad naar Dussen gegaan om de cheque te overhandigen aan Stichting Sosijn.