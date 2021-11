Utrecht verslaat Voltena

In een kolkende sporthal Galgenwaard in Utrecht namen de speelsters van Team Voltena Dames 1 het afgelopen zaterdag op tegen Boleans/VV Utrecht Dames 1. Beide teams debuteren dit jaar in de eredivisie.

Daar waar Voltena het doet met zelf opgeleide spelers, heeft Utrecht een team met spelers die elders al de nodige eredivisie-ervaring hebben opgedaan. Zo speelde boegbeeld Anna Rekar jarenlang als spelverdeler bij landskampioen Sliedrecht Sport.

Bij het begin van de wedstrijd was het echter gewoon 0-0, en gingen de dames van Voltena voortvarend van start. In een gelijk opgaande set werd er in de eindfase een gaatje geslagen, en via 17-20 ging de set naar de Werkendamse dames met 23-25. In de sets erna herpakte Utrecht zich. De dames van Voltena lieten niet meer het beste van zichzelf zien, terwijl Utrecht langzaam maar zeker in een niet meer te stoppen flow kwam. Via 25-15; 25-16 en 25-19 pakte Utrecht drie sets, en daarmee de wedstrijd.

Komende zaterdag speelt Voltena thuis, Laudame Financials VCN Dames 1 is dan te gast. Om 19.00 uur klinkt het eerste fluitsignaal in Sporthal De Crosser in Werkendam. Iedereen is welkom, wel is een coronatoegangsbewijs verplicht. De toegang is gratis.