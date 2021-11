60-jarig huwelijksjubileum

GIESSEN • Op donderdagmiddag 11 november bracht burgemeester Egbert Lichtenberg een felicitatiebezoek aan de heer en mevrouw Drost-de Munter in Giessen. Zij vierden vandaag hun 60e huwelijksverjaardag.

Het stel leerde elkaar ruim zestig jaar geleden kennen op het korfbalveld van de Haagse Sportvereniging. “Ze vroegen hem allemaal wat hij met mij moest, want ik begon net met korfbal en hij was al veel verder gevorderd”, vertelt mevrouw Drost over het begin van de relatie.

Al snel na de start van de verkering kregen ze de mogelijkheid om in een huurwoning in Voorburg te gaan wonen en ze trouwden dan ook al vrij snel nadat ze elkaar leerden kennen. Via Ridderkerk en Rotterdam streek het echtpaar Drost uiteindelijk in 1987 in Giessen neer. “Onze jongste dochter studeerde in Wageningen en we besloten via een alternatieve route terug naar het westen van het land te rijden. We reden hier over de Parallelweg - zoals we later hoorden - en ik vond het hier zo mooi, dat we hier uiteindelijk besloten een stuk grond te kopen. Dat is waar we nu wonen”, aldus mevrouw Drost.

Burgemeester Lichtenberg feliciteerde het echtpaar en overhandigde de originele trouwakte.