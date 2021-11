Rob van Wuijtswinkel benoemd tot interim gemeentesecretaris

REGIO • Rob van Wuijtswinkel is op dinsdag 9 november door het college benoemd tot interim gemeentesecretaris van de gemeente Altena. Hij volgt in deze tijdelijke functie oud-gemeentesecretaris Annette van der Werf op die net na de zomer in 2021 een andere functie heeft aanvaard.

Van Wuijtswinkel brengt veel ervaring met zich mee. Hij was onder andere werkzaam bij de landelijke overheid en bij de gemeenten Nijmegen en Arnhem. Bij deze laatste gemeente was hij vijf jaar gemeentesecretaris/algemeen directeur.

“In deze selectieprocedure hebben we met een paar kandidaten gesproken. We hebben voor deze interim opdracht gekozen voor de heer Van Wuijtswinkel vanwege zijn expertise op het gebied van doorontwikkelen van een organisatie en zijn brede ervaring met werken in een politieke omgeving en de verantwoordelijkheden die daarbij horen”, vertelt burgemeester Egbert Lichtenberg.

Deze tijdelijke opdracht staat gepland voor een klein jaar. Na de vorming van een nieuw college van B&W in het voorjaar van 2022, is het aan hen om de profielschets van de nieuwe vaste secretaris vast te stellen. Aansluitend volgt dan de werving en de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris voor Altena.