Raadsinformatie Altena wordt toegankelijker

REGIO • De gehele gemeenteraad van de gemeente Altena heeft dinsdagavond een amendement ingediend om de toegankelijkheid van raadsinformatie te verbeteren. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat het amendement is aangenomen.

CDA-fractievoorzitter Arno Bouman lichtte namens de fracties het voorstel toe. "Sinds het ontstaan van de gemeente Altena in 2019, hebben we als raad geïnvesteerd in een nieuw raadsinformatiesysteem. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Er wordt ook veel gekeken naar de uitzendingen, krijgen we teruggekoppeld."

De fracties vinden het belangrijk dat het democratische proces in Altena goed te volgen en navolgbaar is. "Daarom hebben we er raadsbreed voor gekozen om daar extra geld in te investeren", legt Bouman uit.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn nu al live te volgen voor burgers, via een stream die wordt aangeboden op de website van gemeente Altena. Met de extra investering moeten de uitzendingen van de raadsvergaderingen ook ondertiteld worden. Daarnaast moet het voor burgers mogelijk worden om te zoeken op bepaalde woorden of onderwerpen die behandeld zijn tijdens de vergadering, door het toevoegen van transcripties.

"Hierdoor moet het voor inwoners makkelijker worden om specifieke gedeeltes van de raadsvergadering terug te zoeken", vertelt Bouman. Volgens burgemeester Egbert Lichtenberg staat ook het college positief tegenover het amendement.