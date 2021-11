Eenmalige korting voor inwoners Altena

REGIO • Inwoners van de gemeente Altena kunnen in 2022 een eenmalige korting van 50 euro tegemoet zien op de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing.

Na stemming over het amendement, dat tijdens de raadsvergadering over de begroting van 2022 werd ingebracht door de SGP, het CDA en AltenaLokaal, bleek een meerderheid van de gemeenteraad met dit voorstel in te stemmen. Om de eenmalige korting te kunnen financieren wordt een bedrag van 1.136.535 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de Algemene Reserve. Het voorstel is ingediend om inwoners mee te laten profiteren van de positieve financiële situatie van de gemeente Altena.

De ChristenUnie en Progressief Altena gaven geen steun aan het amendement, omdat zij liever geld investeren in kwaliteitsverbetering, dan in lastenverlichting in Altena.