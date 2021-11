CDA Altena zet mantelzorgers in het zonnetje

REGIO • Het CDA Altena is een actie gestart waarbij mantelzorgers in het zonnetje worden zetten. Aanleiding hiervoor is de landelijke dag van de mantelzorg, op woensdag 10 november.

Alle inwoners kunnen een mantelzorger voordragen voor een lunchbon. Er zijn 25 lunchbonnen voor 2 personen beschikbaar bij Tikkie Anders in Sleeuwijk of Je Kans in Veen.17% van de volwassen inwoners in Nederland geeft mantelzorg. CDA fractievoorzitter

“In Altena ligt dit percentage misschien nog wel hoger. Wij kennen er velen. Hun inzet is onbetaalbaar. Er wordt veel van hen gevraagd. Hun inzet vraagt blijvend om waardering”, stelt CDA-raadslid Arno Bouman. Het aanmelden van een mantelzorger kan via de website van CDA Altena.