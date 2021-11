30ste editie Kromme Keu Kerstoernooi

Genderen • Voor het eerst in 29 jaar was er vorig jaar geen Kromme Keu Kersttoernooi. Voor het eerst in de geschiedenis was er dus geen gezellig en laagdrempelig biljarttoernooi. Geen avonden vol gezelligheid. Maar gelukkig komt daar dit jaar verandering in. In december van dit jaar organiseert Biljartvereniging De Kromme Keu uit Genderen weer een kersttoernooi.

Het Kromme Keu Kersttoernooi gaat op maandag 6 december van start en zowel profs, amateurs als liefhebbers worden uitgenodigd om mee te doen. Juist door deze veelkleurige mix aan deelnemers, staan de avonden garant voor veel gezelligheid. Tot en met maandag 22 november kunnen de deelnemers zich opgeven voor dit gezelligheidstoernooi bij Café ‘t-Zwaantje in Genderen of bij toernooicoördinator Pim Bouman via 06-11097884.

Meedoen kost bijna niets en daar komt bij dat de deelnemers er een hoop gezelligheid voor terugkrijgen.

In 2019 won Marco Branderhorst het toernooi en hij heeft twee jaar lang kunnen genieten van deze overwinning. Marco werd op de feestelijke finaleavond beloond met een mooie beker, de wisseltrofee en de eeuwige roem.

Er wordt gespeeld in een knock-outsysteem, maar de verliezers van de eerste ronde kunnen zich toch weer terugspelen in de competitie. Iedereen speelt dus minimaal twee wedstrijden. De finalist speelt zeven of acht wedstrijden. Dit jaar is de finaleavond gepland op donderdag 30 december. De finalewedstrijden beginnen om 19.00 uur.

Biljartvereniging De Kromme Keu is de grootste biljartvereniging van Genderen en omstreken. Elk jaar organiseert de club het kersttoernooi, waar tussen de vijftig en zestig mensen aan deelnemen. De Kromme Keu is wekelijks in de avonduren actief bij De Koninklijke Nederlandse Biljartbond en in de middagen bij de Verenigingen Bond Dagbiljart Midden-Brabant.