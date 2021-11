Sinterklaas in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Wegens corona zal de Sint dit jaar niet per boot aanmeren in Wijk en Aalburg en ook zal er geen feest in d’Alburgt zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Sinterklaas Wijk en Aalburg helemaal overslaat. Op zaterdag 20 november zal de goedheidligman vanaf 13.35 uur een rondrit per bus door het dorp maken, waarbij de bus een aantal keren stopt.

De plekken waar de bus zal stoppen, zijn: de Markt /HEMA, achteraan op De Wiek, kruising Kraaijenveld/Vogelenzang, op De Galerij, bij Wijkestein, kruising Kapt. V.d. Maadenstraat/Vroonhoeve, aan het grote speelveld /voetbalveld, aan de Bloklandsingel en vervolgens zal de Sint terugrijden naar de Markt en daar tot ongeveer 17.00 uur blijven.

De organisatie hoopt dat op deze manier de drukte gespreid blijft en alle kinderen toch hun moment met Sinterklaas en de Zwarte Pieten kunnen hebben.