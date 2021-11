Sinterklaas komt weer naar Dussen

Dussen • De Wegwijspiet heeft laten weten dat Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek aan Dussen brengt. De Sint en zijn Pieten zullen op zaterdag 13 november om 13.15 uur aankomen bij de Dussenaar.

Samen met de kinderen zullen Sinterklaas en zijn gevolg zich vervolgens verplaatsen naar Kasteel Dussen. Daar heeft de Sint voor alle basisschoolkinderen maar ook voor de kleinere broertjes en zusjes een lekkere verrassing.

Zowel de Dussenaar als Kasteel Dussen is een doorstroomlocatie. Dit wil zeggen dat daar maar korte tijd verbleven mag worden. De organisatie vraagt iedereen om afstand te bewaren tot mensen die niet tot het eigen huishouden behoren en de coronaregels te respecteren.

Logeren in Kasteel Dussen

Ook in Kasteel Dussen ontvingen ze een bericht van Sinterklaas. Hij wil namelijk heel graag weer komen logeren op deze bijzondere plek en hij zou het supergezellig vinden als alle kinderen op 20 november bij hem langs komen.



Daar zeggen wij natuurlijk geen nee tegen. Want wat is er leuker dan Sinterklaas, de Pieten en kinderen te mogen ontvangen in het Kasteel? Dit jaar gebeurt het wel een beetje anders dan anders, met zoveel mogelijk ruimte en doorstroommogelijkheden. De Sint en zijn Pieten zijn in het Kasteel van 10:00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16:00 uur.

Kinderen t/m 2 jaar mogen gratis naar binnen. De entree voor iedereen vanaf 3 jaar is € 3,-. Aanmelden hoeft niet, maar Sint en de Pieten houden zich wel aan de geldende coronaregels. Dat verwachten ze ook van iedereen die op bezoek komt in het kasteel (bijvoorbeeld door een QR-check).