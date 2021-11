Griezeltocht Drongelen

DRONGELEN • Zaterdag 6 november was de Griezeltocht in Drongelen. Dit jaar was er door corona enkel een tocht voor de jongste kinderen. De kinderen waren verdeeld in groepen tot 8 jaar en in groepen van 8 tot 12 jaar.

Alhoewel er dit jaar sprake was van een afgeslankte tocht, kijken de inwoners van Drongelen terug op een geslaagd evenement. “We kunnen wel stellen dat er elke editie weer groter en groter wordt uitgepakt, om zo de kinderen een onvergetelijke avond te bezorgen”, aldus de organisatie. “Het was een avond waar de kinderen met plezier op terugkijken en waar ze het over een paar jaar nog over zullen hebben.”

Om een dergelijke avond te organiseren, zijn tientallen vrijwilligers nodig. Gelukkig waren er in Drongelen ruim 70 mensen bereid om een handje te helpen. Dat de inzet van deze vrijwilligers door de kinderen gewaardeerd werd, bleek wel uit de vele reacties op de Facebookpagina van Dorpshuis De Oude School.