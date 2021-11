Bouw huurappartementen in Almkerk van start

ALMKERK • Met een kanonschot gaven Anja Verdaasdonk van Woonstichting Land van Altena en wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena op vrijdag 5 november het startsein voor de bouw van appartementencomplex ‘De Linde’ in Almkerk.

Door deze gezamenlijke handeling onderstrepen ze de goede samenwerking die maakt dat het gehele bouwproces, van plan tot realisatie, straks slechts twee jaar heeft geduurd. In de zomer van 2022 worden de sleutels van de 25 appartementen al aan de huurders overhandigd.

Rijke geschiedenis

In haar speech tijdens de feestelijke start van het project blikt directeur/bestuurder Anja Verdaasdonk terug op de rijke geschiedenis van de bouwlocatie. “Ruim een eeuw geleden werd hier verzorgingshuis ‘Huize Antonia’ gebouwd. Toen de vraag naar intramurale zorg afnam, ging de toenmalige eigenaar in 2008 over tot de sloop van het pand met de bedoeling op die locatie, in drie bouwblokken, huur- en koopappartementen te realiseren. In 2010 werd Woonstichting Land van Altena eigenaar van het perceel en van de 58 appartementen die in 1995 tegen ‘Huize Antonia’ aangebouwd waren. Door gebrek aan kopers en een kleine vraag naar huurwoningen werden de nieuwbouwplannen ter zijde geschoven. Inmiddels zijn we elf jaar verder en ziet de wereld er heel anders uit.”

Woningnood

De woningnood is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo groot geweest. Huizenprijzen exploderen en de vraag naar sociale huurwoningen is enorm. Kranten koppen dat het probleem erkend wordt, maar dat het niet lukt om de tekorten op te lossen. Het mag dan op z’n minst bijzonder heten dat een kleine woningcorporatie als Land van Altena wel van start kan gaan met de bouw van 25 sociale huurwoningen in Almkerk.

Duurzame appartementen

Verdeeld over vier woonlagen worden drie soorten appartementen gerealiseerd, variërend in grootte van 51 tot 75 m2. Wooncomplex ‘De Linde’ zal verwarmd worden via individuele ventilatiewarmtepompen en elektriciteit komt voor een belangrijk deel van zonnepanelen. In combinatie met hoogwaardige isolatie zullen de appartementen daardoor een laag energiegebruik kennen. Zeer duurzaam dus. Daarnaast wordt het complex toekomstbestendig gebouwd.

De appartementen zijn bedoeld voor starters, kleine gezinnen en senioren. Wethouder Hans Tanis benadrukte het belang daarvan nog eens nadat hij het startschot had gelost: “De woningen sluiten volledig aan bij onze gezamenlijke ambitie. Er is grote vraag naar huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Altena. Dit project in Almkerk is één van de woningbouwprojecten waar we als gemeente extra prioriteit aan hebben gegeven. We zijn er dan ook heel blij mee.”