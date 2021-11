CDA Altena stelt kieslijst vast

regio • CDA Altena stelde donderdag 4 november tijdens een druk bezochte ledenvergadering de kieslijst vast. De lijst wordt aangevoerd door Roland van Vugt. Hij is wethouder en voormalig Brabants statenlid.

Onder aanvoering van Van Vugt werd het CDA in 2019 de grootste partij van Altena. De leden vonden unaniem dat hij opnieuw de kar moet trekken. “In turbulente tijden is vertrouwd, bekwaam en bindend leiderschap gewenst”, aldus CDA voorzitter Harm Jan van der Beek. “Roland is een verbinder binnen Altena. Hij maakt waar dat hij er is voor alle inwoners en ondernemers die een beroep op hem doen. Hij belooft niet meer dan wat hij kan waarmaken. Zijn inzet voor Altena is tomeloos.”

De Almkerkse Tineke Zaal-van der Steen staat op de tweede positie van de kieslijst. De huidige fractievoorzitter Arno Bouman uit Genderen bezet plaats drie. De jongste nieuwkomer vinden we op de vierde plek: Jade Buchholtz uit Dussen. Nieuwendijker Otto van Breugel staat op de vijfde positie. Daarna vinden we achtereenvolgens Wendy van Ooijen-van Breugel uit Woudrichem op plaats zes, Rene Roovers uit Sleeuwijk op plek zeven, Gerard Vos uit Drongelen op plaats acht, Claudia Schipper-Heijmans uit Hank op de negende plaats en Arie Pieter Verdoorn uit Wijk en Aalburg bezet plaats tien. De Werkendamse Hannie Visser-Kieboom vinden we op plek elf en Jannick Pelle uit Andel complementeert de top twaalf.

Van der Beek: “Hier staat een team van herkenbare, betrokken mensen. Zij zijn dichtbij en bereikbaar voor alle inwoners van Altena. Opvallend is het grote aantal vrouwen en jongeren op verkiesbare plaatsen. Daar ben ik trots op. Bovendien zien we een mooie spreiding over de kernen van Altena en een goede mix van deskundigheid. Deze mensen gaan ervoor.”

Van Vugt: “We staan voor een bestuur met oog en oor voor onze inwoners. Rentmeesterschap zien wij als opdracht. Besturen vanuit de menselijke maat is onze missie. Altena is meer een wij-land dan een eiland. Ons antwoord op de verharding en polarisatie in onze samenleving is de dialoog; luisteren, denken, doen. Lokaal zijn we op ons best.”