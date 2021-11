Bijzonder eerbetoon aan Johan Koekoek

GIESSEN • Op zaterdag 6 november reikte de Brabantse Milieu Federatie postuum de Ernst Casimir-prijs uit aan de in mei overleden Johan Koekkoek. Dit als eerbetoon voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor natuur, milieu en duurzaamheid.

In aanwezigheid van zo’n zestig genodigden werd de prijs onthuld aan het eveneens naar hem vernoemde Koekkoekspad nabij Fort Giessen. Directeur Femke Dingemans onthulde samen met Johans echtgenote de robuuste houten bank.

Het Koekkoekspad is de plek waar hij zo graag vertoefde en tevens de plek die hij zelf nog had uitgezocht, toen hij hoorde over de prijs. Ter nagedachtenis aan hem werden rondom de bank drie notenbomen geplant door de drie organisaties waarvoor Koekkoek zich de afgelopen veertig jaar met hart en ziel heeft ingezet: natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, Kringloopcentrum Almkerk en Altena Nieuwe Energie.

“Johan Koekkoek voldeed in alle opzichten aan de criteria die aan de Casimir-prijs verbonden zijn”, vertelde Femke Dingemans. “Hij stelde de mens centraal. Samen met kinderen en volwassenen streefde hij naar een schoon en duurzaam Altena.”

Cees de Bas van Altena Nieuwe Energie roemde de legendarische Koekkoek als een pionier. Een niet aflatende duwer en trekker met een ver vooruitziende blik. Ook voorzitter Herman van Krieken van Kringloopcentrum Altena had louter lovende woorden en sprak zijn grote waardering uit voor de drijvende kracht achter het allermooiste Kringloopcentrum van Nederland.

Bestuurslid Goof van Vliet van Altenatuur herdacht Koekkoek als boerenknecht, schoolmeester, leraar en wethouder die zowel kinderen als volwassenen wist te inspireren en altijd maar vol bleef houden. “We missen hem erg en zullen het nog heel vaak over hem hebben. Laat deze bank, deze plek met uitzicht op het zo door hem geliefde Fort, voor velen een inspiratieplek zijn”, sprak Van Vliet zijn hoop uit.