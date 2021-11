Tweede Kamerlid Michon in Altena

REGIO • Op 5 november bracht Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD) een werkbezoek aan de gemeente Altena. Michon is namens de Tweede Kamerfractie woordvoerder veiligheid. De VVD maakt zich, landelijk en lokaal, zorgen over de grote ontwrichtende gevolgen van de georganiseerde misdaad op onze samenleving.

Michon-Derkzen werd door Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB) ontvangen bij Fort Giessen. Bij SSIB werken boa’s van diverse organisaties samen om criminaliteit in het buitengebied te bestrijden. Deze natuurinspecteurs schetsten hoe de ondermijnende criminaliteit doorgedrongen is tot het buitengebied en de Brabantse natuur. Ze gaven voorbeelden van wildstroperij, wapenhandel en drugsdumpingen en vertelden hoe ze er niet altijd in slaagden dat snel te bestrijden. Het VVD-kamerlid beloofde de discussie in Den Haag aan te zullen slingeren.

Tegelijkertijd is ook regionaal en lokaal actie nodig. Die oproep van de natuurinspecteurs namen lokale VVD’ers Robert van Dijk, Jan Kolff en Rik van der Pluijm dan ook ter harte. ‘’Op alle politieke niveaus moeten we kijken naar hoe we zicht en grip kunnen krijgen op de veiligheid in ons buitengebied. Als politiek moeten we aandacht hebben voor de taken van de natuurinspecteurs, de uitvoering daarvan, en hoe we de knelpunten daar weg kunnen nemen’’, aldus Van der Pluijm.