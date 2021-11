MamaCafé in het teken van verhalen

WOUDRICHEM • Elke eerste woensdag van de maand verzamelen (aanstaande) moeders zich bij Kinderopvang Buitengewoon in Woudrichem. Terwijl de kinderen lekker spelen of meedoen aan een activiteit, is er voor de moeders alle tijd om bij te kletsen onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers en alle (on)zekerheden van het ouderschap te bespreken.

Het MamaCafé van november stond in het teken van boeken en verhalen. Kee van Kee en Kato vertelde over een molletje met poep op zijn hoofd. Ze las de kinderen voor uit het boek ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ en zong samen met de peuters een liedje over een molletje. Ademloos keken de kinderen naar de handpop en voorzichtig probeerden ze de bewegingen die bij het liedje horen, mee te doen.

Boekstart

Bibliotheek Altena was ook aanwezig bij het MamaCafé om te vertellen over Boekstart. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Ieder kind dat lid wordt, ontvangt een gratis Boekstartkoffertje met daarin een tweetal boekjes en informatie over (voor)lezen.

Het MamaCafé is iedere eerste woensdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur. In verband met het coronavirus is de bijeenkomst niet meer bij Lunchroom ’n Tikkie Anders in Sleeuwijk, maar bij Kinderopvang Buitengewoon in Woudrichem. De inloop is vrij en aanmelden vooraf is niet nodig.