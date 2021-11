Groenewegenschool dicht door corona

WERKENDAM • Afgelopen zaterdag ontvingen de ouders van de leerlingen van de reformatorische ds. Joh. Groenewegenschool een mail dat de school de komende week overschakelt op online onderwijs. Zeker dertig leerlingen en een aantal leerkrachten testten positief op het coronavirus.

“Zagen we in het voorjaar dat er veel besmettingen voorkwamen onder jongeren van 14-16 jaar, nu zien we dat vooral de basisschoolpopulatie getroffen wordt door het coronavirus. Dat zien we ook in onze school”, vertelt directeur Ad Geuze. “Gelukkig lijkt het verloop van de ziekte bij de meeste leerlingen mild te zijn, maar wij denken wel dat er landelijk echt iets moet gaan gebeuren.”

Overleg met de GGD

De sluiting van de school gebeurde in goed overleg met de GGD, vertelt Geuze. “Om met de woorden van de GGD te spreken: er is sprake van een enorme explosie in het primair onderwijs. Afgelopen zaterdag ontving ik bericht dat er opnieuw vier collega’s positief getest zijn en ook ikzelf zit op dit moment in quarantaine. Nu kunnen we dat qua personeel nog wel bolwerken en eventueel klassen samenvoegen, maar dan loopt het risico op besmetting alleen maar op.”

Op dit moment zijn er meer dan 30 leerlingen positief getest. “Dat is op 500 leerlingen natuurlijk maar zes procent, maar met het huidige r-getal zijn dat er volgende week al zesendertig en de week erna dik veertig. De GGD hanteert de afspraak dat klassen in quarantaine gaan als er drie of meer leerlingen uit die klas positief getest zijn. Vorige week moesten we daarom al een groep naar huis sturen. Als schoolbestuur hebben we nu de beslissing genomen om de school te sluiten. De GGD kan een school zelf niet sluiten, maar vond dit wel een goede beslissing.”

Biblebelt

Het stoort Geuze dat er in de samenleving een tweedeling lijkt te ontstaan tussen gevaccineerden en ongevaccineerden en dat er met een belerende vinger richting de Biblebelt wordt gewezen. “Er zijn landelijk gezien 2,1 miljoen mensen niet gevaccineerd. Daarvan wonen er 100.000 in de Biblebelt. Om dan bij alles naar de Biblebelt te wijzen, lijkt me niet helemaal terecht.”

De school lijkt er bovendien alles aan gedaan te hebben om besmetting met covid-19 te voorkomen. “In september gold nog dat alleen de leerlingen die nauw contact hadden gehad met een besmette medeleerling, in quarantaine moesten. Die regel is duidelijk door iemand verzonnen die achter een bureau zit. Hoe kun je basisschoolleerlingen, en dan de kleuters in het bijzonder, nu aan hun verstand brengen dat ze afstand moeten bewaren? We zijn daarom blij dat we ook na de laatste versoepelingen hebben vastgehouden aan ons beleid. Het hek was de grens en ouders kwamen niet in de school. Ook zijn we verschillende in- en uitgangen blijven gebruiken. Dat bespaart ons voor nu een stuk zelfverwijt, want we hebben er alles aan gedaan om de besmettingen te voorkomen.”

Steunbetuigingen

Geuze twijfelt er niet aan of iedereen zich aan de quarantaine zal houden. “Over het algemeen houden de leerlingen zich goed aan de quarantaine. Dat zagen we tijdens de laatste lockdown ook, toen de scholen landelijk gesloten waren. Wel zagen we toen dat er af en toe kinderen bij elkaar gingen spelen en als school hebben we daar ook wel iets van gezegd. Al is dat ook lastig, omdat het iets is dat zich afspeelt in de thuissituatie en als school heb je daar weinig over te zeggen. Het ging toen echt om incidentele gevallen. Ik zie geen enkele aanleiding om nu te denken dat de leerlingen zich niet aan de quarantaineregels houden. Integendeel. Sinds we zaterdag de mail naar de ouders stuurden, ontvang ik allemaal berichten van ouders dat ze het dapper vinden dat we deze beslissing hebben genomen. Eigenlijk reageert iedereen heel begripvol en tot nu toe heb ik nog geen enkele oppositionele reactie ontvangen. Voor mij is dat het signaal dat de mensen het serieus oppikken.”

De Groenewegenschool gaat in ieder geval voor een week dicht. “We zijn deze week gesloten en natuurlijk ook die twee weekenden eromheen. In totaal dus een dag of tien. Hopelijk geeft dat een stukje demping. De meeste kerken waar onze leerlingen normaal komen, hebben in de komende week ook helemaal geen activiteiten, dus we hopen echt dat dit de besmettingscijfers afremt.”

Omdat het om slechts een week gaat, wordt er nog niet direct overgeschakeld op het coronaprotocol. “Het is nu even roeien met de riemen die we hebben. Voor individuele gevallen die in quarantaine zaten, stond in de midden- en bovenbouw Teams eigenlijk de hele dag open. Dat zal nu ook weer gebeuren. Gaat het langer duren of worden er tijdens de persconferentie lokaal, regionaal of landelijk nieuwe maatregelen aangekondigd, dan zullen we het protocol weer van stal moeten halen.”