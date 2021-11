Vestingdriehoek: vijf locaties nu op één inspiratieplatform

GORINCHEM • Met het platform www.vestingdriehoek.nl willen de vijf locaties van de Vestingdriehoek hun bezoekers inspireren voor een dagje wandelen, fietsen en varen vol verhalen.

Om de Vestingdriehoek nationaal en internationaal op de kaart te zetten, hebben de vijf partners van de vijf locaties de handen in elkaar geslagen. De verbinding van de vestingsteden Gorinchem, Woudrichem en Zaltbommel, Fort Vuren en Slot Loevestein maakt lokale initiatieven sterker. Niet alleen belangrijk voor het historisch erfgoed, maar ook om de geschiedenis levend te houden.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 29 mei 2022 tijdens de Vestingdriehoekdagen. Er zijn allerlei feestelijke, culturele, creatieve, architectonische en historische activiteiten voor jong en oud in de vestingsteden Gorinchem, Woudrichem, Zaltbommel en op Fort Vuren en Slot Loevestein. Bezoekers kunnen zich mee laten voeren naar het rijke verleden, geniet van de optredens, vaar langs alle locaties en luister naar boeiende vertellingen over de tactische locaties van de Vestingdriehoek.

Meer info over de Vestingdriehoek en het uitgebreide programma is te vinden op www.vestingdriehoek.nl.