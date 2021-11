YrroS terug op het toneel

YrroS speelt na lange tijd weer in het theater

SLEEUWIJK/ GORINCHEM • Het Sleeuwijkse theatergezelschap YrroS is blij dat zij ruim twee jaar na hun laatst gespeelde voorstelling weer terug het toneel op mogen. Op 28 november staan ze met twee korte voorstellingen in Theater Peeriscoop in Gorinchem.

De twee komische, zelfs hilarische stukken, van iedere ongeveer een half uur, speelden ze voor de coronapandemie al op het huiskamertheaterfestival Theaterhoppen in de Woudrichemse vesting. Het gaat dan om de voorstellingen ‘Droomland’ (2018) en ‘Die van Hiernaast’ (2019). De regie is in handen van Eric Schopman en Ine Masseling.

De voorstelling start om 16.00 uur en kost € 12,50. De foyer gaat eerder open voor degenen die graag vooraf nog iets drinken. Na afloop staat er een heerlijk gevulde hapjestafel klaar en kunnen aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje napraten in de sfeervolle foyer.

Ga voor kaarten en meer informatie naar www.yrrostheater.com.