WOUDRICHEM • Op vrijdagavond 7 januari 2022 organiseert de Woudrichemse Muziekvereniging Kunst Na Strijd opnieuw een prachtig evenement: de Avond van De Woerkumse Muziek. Dit spektakel zal plaatsvinden in ’t Rondeel in Woudrichem.

Vanaf 19.15 uur is de zaal geopend. De avond zal starten met een optreden van Trio Vastgoed. Zij spelen gezellige muziek om de gasten welkom te heten. Daarna start Kunst Na Strijd (KNS) met haar programma, waarna opnieuw Trio Vastgoed zal optreden. KNS vervolgt haar programma, waarbij het optreden wordt afgewisseld met de band Radio Faillure. Ook zal Apolonia Gort optreden en zij zal begeleid worden door KNS. De unieke avond wordt afgesloten door Menzo Kortland. Hij weet iedere zaal om te toveren tot een ware feestzaal.

Dit unieke evenement geeft het einde aan van het vreemd verlopen jubileumjaar van Kunst Na Strijd. In 2020 vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan. Nadat het jubileumjaar op 3 januari 2020 geopend werd met een prachtig galaconcert, kwam alles vanwege corona stil te liggen. Zo ook de geplande festiviteiten rondom dit mooie jubileum. Omdat ook 2021 een jaar vol onzekerheden was, lukte het niet om deze festiviteiten alsnog voort te zetten. Daarom heeft de jubileumcommissie besloten het “jubileumjaar” in 2022 spetterend af te sluiten met deze Avond van de Woerkumse Muziek.

Uiteraard zal het evenement voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen. De kaartverkoop zal digitaal verlopen. Kaarten kosten € 5,= en kunnen vanaf december aangeschaft worden. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten (www.kunstnastrijd.nl of https://www.facebook.com/kunstnastrijd).