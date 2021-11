Gemeente en politie bezoeken autobedrijven in strijd tegen ondermijning

VEEN • Gemeente Altena, politie, UWV en de Belastingdienst hebben op 2 en 3 november een gezamenlijke actie gehouden in het kader van ondermijning. Er werden vijf autobedrijven bezocht in Veen. De actie is gericht om ondermijning tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Hierbij treden overheidsinstanties gezamenlijk op als één overheid

Tijdens de actie werd het gesprek aangegaan met de ondernemers en werden er controles uitgevoerd. Ook was er aandacht voor de meldingsbereidheid. De controles waren divers. Zo werd de autovoorraad en de administratie gecontroleerd en werd er gekeken naar milieuaspecten. Er zijn geen misstanden aangetroffen.

Criminelen kunnen de autobranche om meerdere redenen gebruiken. Daarbij kan er gedacht worden aan het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s, handelen in gestolen onderdelen, witwassen van geld en het omkatten (een andere identiteit geven) van auto’s. ‘Om dit tegen te gaan is bewustwording bij ondernemers in de branche belangrijk en moet de overheid zicht houden op eventuele criminele activiteiten bij bedrijven’, aldus de gemeente.

De afgelopen tijd zijn er in het kader van ondermijning meerdere acties geweest in Altena zoals controles van garageboxen en bedrijventerreinen.