Molenkade na grondige renovatie weer open

DUSSEN • Na een grote opknapbeurt, waarvoor de weg 2 maanden dicht weg, is sinds dinsdag de Molenkade in Dussen weer open. Daarmee is de herinrichting van het dorpshart compleet.

Wethouder Roland van Vugt onthulde vandaag een bedankbord. “Dussen is een dorp met veel activiteit en een warm kloppend dorpshart. Met de aanpak van de Molenkade is de entree van het dorp verder vorm gegeven. Een veiliger route, goede verlichting, betere afwatering, een mooi wandelpad en meer groen.”

Nieuwe indeling

De Molenkade heeft een nieuwe fundering, bestratingen en asfaltverharding gekregen. Maar dat niet alleen. Ook de indeling is veranderd. De weg ligt nu minder dicht tegen de huizen en winkels aan, waardoor er meer parkeerplaatsen zijn gecreëerd. Als in december ook de bomen en overige beplanting wordt geplant, is er bovendien meer groen.

Dorpshart klaar voor de toekomst

Het noordelijk deel van de Molenkade werd in 2015 opgeknapt. Daarna verrees in het centrum van Dussen het MFA, en werden het Vrijheidsplein en omliggende straten aangepakt. Met de herinrichting en vernieuwing van de Molenkade is het centrum van Dussen klaar voor de toekomst