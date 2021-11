De Wilgenhoek: meten is weten

HANK • Bij Kanjerschool de Wilgenhoek staat er vanaf de middenbouw elke dag een uur rekenen op het programma. Maar niet elke rekenles is hetzelfde.

Op De Wilgenhoek beschikt elke leerling over een eigen Chromebook. Met behulp van deze laptop worden de opgaven van de rekenlessen door de leerlingen verwerkt. De leerkracht geeft eerst een instructie en daarna mogen de leerlingen zelfstandig aan de opgaven werken.

Soms staat er een bijzondere les op het programma. Een les die je niet kunt doen op de computer, maar waarvoor je in de praktijk aan de slag moet. Zo hadden de leerlingen van de middenbouw de afgelopen week rekenlessen over wegen. De jongste kinderen bespraken de begrippen zwaarder en lichter. Wat is zwaarder, een boek of een etui?

De oudste kinderen van Middenbouw A gingen aan de slag met het aflezen van de weegschaal. Want hoe zwaar is een etui nu precies? En wat weegt een schoen? De leerlingen kozen zelf voorwerpen uit de klas die ze op de weegschaal mochten wegen. Daarnaast hebben de kinderen geschat hoe zwaar iets is. Is een zak appels bijvoorbeeld 3, 30 of 300 kilogram? Hun bevindingen vulden ze in op een oefenblad.

In middenbouw B oefenden de oudste kinderen met het aflezen van een maatkan. Ze ontdekten de verschillende inhoudsmaten en maakten kennis met de maatverdeling op de kan.