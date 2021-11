Gemeente Altena wil nieuwbouwwoning of bouwkavel eerst lokaal aanbieden

REGIO • De gemeente Altena wil inwoners van Altena zoveel mogelijk kans geven op het kopen van een bouwkavel of een nieuwbouwwoning in de eigen gemeente. Daarom is er besloten dat er bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouwwoningen eerst lokaal geadverteerd dient te worden, waarna een loting plaatsvindt.

Als er dan nog bouwkavels of nieuwbouwwoningen over zijn, mag er ook landelijk geadverteerd worden op websites als Funda. Eerder meldde het college dat het toewijzen of uitsluiten van mensen op basis van hun woonplaats niet is toegestaan. De raad wees het college er echter op dat het voorschrijven van het eerst lokaal publiceren van de uitgifte juridisch wel is toegestaan. Iedereen kan immers de lokale krant en websites in de gaten te houden.

Eerdere overeenkomsten

Bij overeenkomsten die eerder zijn gesloten maar waarvan de woningen nog in de verkoop moeten, kan de gemeente het eerst lokaal adverteren niet verplichten. Wel gaat de gemeente het gesprek aan met ontwikkelaars om te verzoeken deze nieuwe methode toch te hanteren.

Starterslening

De gemeente Altena zet zich zoveel mogelijk in om woningen beschikbaar te houden voor mensen met een binding met Altena. Per 1 november biedt de gemeente een starterslening aan voor starters die binding hebben met de gemeente. Verder gelden er regels bij nieuwbouwwoning zoals een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding.