ALMKERK • Aan de Midgraaf in Almkerk is op maandag 1 november een bijzonder stuk weg aangelegd. Tijdens onderhoud werd een laag bio-asfalt aangebracht. Het eerste bio-asfalt in Altena, en 1 van de 25 landelijke proefstroken.

Het proefvak maakt deel uit van een landelijk project om wegenbouw te vergroenen en de CO2-uitstoot te verminderen. Binnen het project wordt een deel van de fossiele brandstof in asfalt, bitumen, vervangen door een biobased grondstof, lignine.

“Deze innovatie past mooi in de duurzaamheidsambities van de gemeente Altena. Altena is qua oppervlakte de grootste gemeente van Brabant. Wij beheren dan ook vele kilometers asfalt. Heel mooi als we door middel van innovatie en samenwerking asfalt duurzamer kunnen maken. Altena draagt hier graag aan bij”, aldus wethouder Roland van Vugt.