Ontsnappen uit drugslab

REGIO • Een nieuwe mobiele escaperoom van de politie komt naar de gemeente Altena. Het thema van de escaperoom is een drugslab.

Bezoekers moeten opdrachten voltooien en op tijd de ‘bom’ onschadelijk maken. Zo leren deelnemers hoe ze een drugslab kunnen herkennen in hun eigen buurt. Op 4 en 5 november staat de escaperoom in Dussen. Op 6 november in Nieuwendijk.