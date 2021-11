Kritische vragen aan wethouder Jorritsma over jeugdzorg

REGIO • Verschillende raadsleden hebben bij de behandeling van de Begroting 2022 kritische vragen gesteld aan wethouder Paula Jorritsma, met betrekking tot de hulp aan jongeren met problemen.

Door afgesproken bezuinigingen binnen het sociaal domein en de coronacrisis lopen de wachtlijsten voor jongeren met problemen op en zijn er verschillende knelpunten ontstaan. Een voorwaarde bij de bezuinigingen was dat er bij problemen aan de bel getrokken zou worden door de wethouder.

Jorritsma ontving naar eigen zeggen echter pas op 13 oktober jl. signalen over de ontstane problemen, op een onderwijsavond. “Pas toen bereikte mij een aantal signalen die mij daarvoor niet bekend waren. Daar ben ik dan ook heel erg van geschrokken. Met name dat de communicatie niet goed blijkt te zijn.”

De gemeenteraad ontving niet via de wethouder, maar uiteindelijk via het werkveld de signalen over de ontstane problemen. Jorritsma betreurt het dat de signalen niet eerder zijn ontvangen, waardoor er nu pas geschakeld kan worden.

AltenaLokaal gaat naar aanleiding van de signalen een motie indienen om weer meer geld beschikbaar te stellen voor jeugdzorg.